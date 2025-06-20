Continúan los mortíferos intercambios de ataques entre Israel e Irán en su séptima jornada

Desde la madrugada del 13 de junio, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra Irán, el conflicto cada vez gana más impulso, alcanzando el punto máximo de tensiones.

Mientras EE.UU. considera unirse a la ofensiva del país hebreo y afirma que la decisión al respecto se tomará dentro de dos semanas, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, insiste en "la rendición incondicional" de Irán.

Hace poco, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseveró que el Gobierno iraní "se verá socavado" a consecuencia de los ataques de su país. Por su parte, el ministro de Defensa del Estado judío, Israel Katz, declaró que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, "no debe seguir existiendo".

El Kremlin denunció la posible expansión del conflicto si Washington prestara apoyo a Tel Aviv. Según el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, el asesinato de Jameneí "llevaría al surgimiento de ánimos extremistas dentro de Irán". "Y los que hablan de eso, deberían tenerlo en cuenta. Abrirían la caja de Pandora", indicó.

En estos siete días de la escalada, Moscú ha condenado en más de una ocasión las acciones israelíes y ha advertido de sus consecuencias aterradoras. En su primer comentario sobre las hostilidades, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que existen opciones viables para poner fin al enfrentamiento. De acuerdo con el mandatario, es posible garantizar los intereses de Irán y eliminar las preocupaciones de Israel al mismo tiempo.

"Se trata de una cuestión delicada. Y, por supuesto, aquí hay que tener mucho cuidado, pero, en mi opinión, en general, se puede encontrar una solución de este tipo", expresó.



La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, manifestó que, con los ataques contra instalaciones nucleares pacíficas en Irán, Israel crea un verdadero riesgo global. La vocera indicó que la amenaza nuclear en Oriente Medio "tiene una dimensión no hipotética, sino práctica".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron recientemente una nueva tanda de misiles balísticos lanzados desde Irán hacia territorio israelí. Según las fuerzas armadas hebreas, los sistemas defensivos están en funcionamiento "para interceptar la amenaza".

El medio YNet informa que el ataque iraní se ha producido con 23 misiles, que provocaron explosiones en centro, sur y norte.

Irán ha destruido una oficina regional de Microsoft en la ciudad israelí de Beersheba, informó este viernes un portavoz de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Según el vocero militar, el edificio fue destruido "con un solo misil", en el marco de la operación Promesa Verdadera 3.

Este viernes 20 de junio, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detectaron una nueva tanda de misiles balísticos lanzados desde Irán hacia territorio israelí. En redes sociales circulan videos donde se aprecia que un proyectil alcanzó la ciudad portuaria de Haifa. Las imágenes muestran el momento del impacto y una grande columna de humo elevándose al cielo.

Noticia al Día/RT/AP