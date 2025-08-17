Coquito bautizado maracucho: También prendió El Pozón cantando el ‘Negrito fullero’

Cientos de zulianos se encontraron la noche del viernes, 15 de agosto para deleitarse con una velada gaitera en El Pozón del Saladillo, protagonizada por Daniel Sarcos, Neguito Borjas, Ronald Borjas, Yasmil Marrufo y Gaiteros de El Pozón.

Y las sorpresas no pararon, pues cuando la lluvia amanazaba con ‘aguar’ el bonche invitaron a cantar a "Coquito", sí, el mismo de Tío Simón, quien no dudó en montarse en la tarima para interpretar el ‘Negrito fullero’, que en su momento popularizó el siempre recordado Daniel Alvarado.

Y el momento quedó para la posteridad, pues con la algarabía que le caracteriza ‘Coquito’ se destacó en escena, mientras que Daniel Sarcos y Ronald Borjas le hacían el coro.

Definitivamente, ya se siente el ambiente navideño en Maracaibo… Y apenas estamos en agosto.

