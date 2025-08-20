Corazón Zuliano: La alianza entre la Gobernación del Zulia y el Centro Clínico La Sagrada Familia para atender a 80 pacientes cardiológicos

En un esfuerzo conjunto por fortalecer el sistema de salud cardiovascular en el estado Zulia, el gobernador Luis Caldera puso en marcha el plan Corazón Zuliano, una iniciativa que beneficiará a 80 pacientes con diversas patologías cardíacas, en alianza con el Centro Clínico Universitario La Sagrada Familia.

Desde las instalaciones del centro médico, el mandatario regional informó que en el primer día de ejecución fueron atendidos 11 pacientes, como parte de la primera fase del programa, que contempla procedimientos como cateterismo, angioplastia y colocación de stents, entre otros tratamientos especializados.

El plan se desarrolla en articulación con el Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Gobernación Bolivariana del Zulia, con el objetivo de garantizar atención gratuita y de calidad a quienes padecen afecciones cardíacas de alta complejidad.

Ciencia zuliana al servicio del pueblo

Caldera destacó que los casos están siendo abordados por un equipo médico de alto nivel, liderado por el doctor César Perozo Wong, en un centro clínico que cuenta con reconocimiento nacional e internacional en cirugía cardiovascular.

“Durante la caracterización de los casos hemos detectado pacientes que requieren revascularización y otros que ameritan cirugía de corazón abierto. Son procedimientos costosos a nivel mundial, pero aquí los estamos garantizando sin costo alguno”, expresó el gobernador.

Voces del corazón

Los beneficiarios del plan manifestaron su agradecimiento por recibir atención médica especializada que, en muchos casos, llevaban años esperando. “El presidente y el gobernador están en campaña, pero en campaña de ayuda al pueblo. Esto lo tiene que ver el mundo: un gobierno democrático que atiende gratuitamente a los enfermos”, afirmó Carlos González, paciente del programa.

Por su parte, Jesús Bastidas calificó la iniciativa como una labor social sin precedentes: “Nos han atendido como hermanos, como familia. En nuestro país todos valemos por igual. Lo que se hace en Venezuela no se hace en ninguna parte del mundo”.

Con este plan, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la salud del pueblo zuliano, apostando por la unión entre ciencia, tecnología y voluntad política para salvar vidas.

Noticia al Día / Nota de prensa