Corpoelec mejora operatividad de redes de distribución en Zulia

Para optimizar el servicio eléctrico en las redes de distribución, más de 100 trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) consolidan mejoras técnicas que benefician a más de 4 millones de zulianos.

Los trabajos comprendieron la instalación de seccionadores, cortacorrientes y bancos de condensadores, fortaleciendo la red eléctrica en 21 municipios de la entidad.

Esta intervención técnica permite mejorar la operatividad y brinda mayor confiabilidad para la atención de usuarios y usuarias del servicio eléctrico.

A través del Plan de Atención a Redes e Instalaciones Eléctricas, CORPOELEC alcanza un avance del 60 % con más de 1.400 equipos nuevos instalados en la red.

CORPOELEC continúa ejecutando acciones estratégicas en el occidente del país, fortaleciendo la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y garantizando un servicio eficiente para el pueblo zuliano.

Noticia al Día/Nota de prensa