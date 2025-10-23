Corpoelec realiza mantenimiento en los circuitos Torres Prensa y Saladillo en el centro de Maracaibo

Como parte del programa de adecuación de las redes eléctricas que ejecuta la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), se realizaron mantenimiento en los circuitos Torres Prensa y Saladillo, ubicados en el centro de Maracaibo, en el contexto de las labores previas a la tradicional bajada de la Virgen del Chiquinquirá.

Las maniobras técnicas incluyeron conexiones eléctricas, instalación de bancos de condensadores, sustitución de cortacorrientes y fusibles, así como la aplicación del Plan Nacional de Control de Vegetación en la red de media y baja tensión de ambos circuitos, con el propósito de optimizar el servicio eléctrico.

Asimismo, se realizó mantenimiento integral al alumbrado público con el reemplazo de 86 luminarias tipo LED, para mejorar la iluminación y seguridad vial de la feligresía zuliana que asiste al encuentro de la Chinita con su pueblo.

Estas acciones fortalecen la operatividad del sistema eléctrico en Maracaibo y reafirman el compromiso de Corpoelec con el bienestar de la población zuliana.

Noticia Día