Viernes 29 de agosto de 2025
Corte de apelaciones en EE UU habría bloqueado planes del gobierno de Trump para poner fin al TPS de 600 mil venezolanos

El fallo del Noveno Circuito de Apelaciones restablece la orden de un tribunal inferior y crea un nuevo obstáculo para la administración Trump.

Por Ernestina García

Corte de apelaciones en EE UU habría bloqueado planes del gobierno de Trump para poner fin al TPS de 600 mil venezolanos
Foto. www.alveloils.com
La decisión de un tribunal federal de apelaciones de EE. UU. ha bloqueado temporalmente los planes del gobierno de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600,000 venezolanos.

El fallo del Noveno Circuito de Apelaciones restablece la orden de un tribunal inferior y crea un nuevo obstáculo para la administración Trump, aunque el impacto en los permisos ya caducados aún no está claro.

Un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones unánimemente mantuvo una decisión previa del juez Edward Chen, quien había dictaminado que el gobierno probablemente se excedió en su autoridad y actuó con motivaciones raciales al intentar cancelar el programa de TPS para los venezolanos.

El tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo en que los demandantes, que incluyen a beneficiarios del TPS, tienen una alta probabilidad de ganar el caso. El fallo afirma que la ley de TPS del Congreso no le da al Secretario de Seguridad Nacional la autoridad para revocar una extensión ya concedida, como hizo la administración.

Este nuevo fallo anula una decisión anterior de la Corte Suprema que había permitido temporalmente que la administración pusiera fin a las protecciones sin dar una explicación.

Efectos y futuro del caso


La decisión del Noveno Circuito proporciona un alivio temporal y una ruta legal para los beneficiarios del TPS, pero el impacto inmediato en los 350,000 venezolanos cuyos permisos expiraron en abril y en los 250,000 cuyas protecciones terminan en septiembre sigue siendo incierto.

Sin embargo, el fallo debería revertir las acciones ilegales de la administración con respecto al TPS venezolano. Los abogados de los demandantes han señalado que algunos venezolanos ya han enfrentado consecuencias, como ser despedidos, detenidos o deportados.

La administración Trump ha declarado que usará "todas las opciones legales" para poner fin a lo que consideran un "programa de amnistía de facto". El caso probablemente continuará su camino a través del sistema judicial.

Noticia al Día/TVNoticias

Temas:

