Corte Suprema frena a tribunales inferiores que bloquean ordenes de Trump sobre ciudadanías por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este viernes 27 de junio un fallo clave a favor de la Administración de Donald Trump, al determinar que los tribunales inferiores no tienen autoridad para emitir órdenes judiciales de alcance nacional. La decisión, aprobada por seis votos contra tres, marca un precedente sobre los límites del poder judicial en la aplicación de medidas presidenciales.

El caso se originó por una orden ejecutiva de Trump que buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes en situación irregular o con visas temporales. Si bien tres tribunales —en Maryland, Massachusetts y Washington— habían bloqueado su implementación a nivel federal, la Corte Suprema ordenó que reconsideren el alcance de esas decisiones.

La jueza conservadora Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión mayoritaria, señaló que “el Poder Judicial no tiene una autoridad ilimitada para hacer cumplir la ley”. No obstante, el fallo no autoriza la entrada en vigor inmediata de la política de Trump ni se pronuncia sobre su constitucionalidad.

La decisión fue celebrada por Trump como una “gran victoria”, mientras que organizaciones de derechos civiles y jueces liberales expresaron fuertes críticas. La magistrada Sonia Sotomayor acusó a la mayoría conservadora de facilitar que el Ejecutivo eluda la Constitución y calificó la orden como “ilegal y cruel”.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) advirtió que, aunque el fallo limita los bloqueos judiciales amplios, la medida de Trump sigue siendo cuestionable legalmente y prometió continuar la defensa de los niños afectados.

El derecho a la ciudadanía por nacimiento, consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución desde 1868, garantiza que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana del país, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La propuesta de Trump ha sido ampliamente rechazada por juristas y gran parte de la opinión pública: una reciente encuesta de Reuters/Ipsos indica que solo el 24 % apoya su eliminación.