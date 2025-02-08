CORZUTUR anuncia el casting de la “Reina del Gran Carnaval Zulia 2025”

La Corporación Zuliana de Turismo se complace en anunciar el casting de la “Reina del Gran Carnaval Zulia 2025” que se llevará a cabo el próximo martes 11 de febrero en la gran sala del icónico Teatro Baralt, a partir de las 12.00 del mediodía.

Esta es una oportunidad para todas las jóvenes zulianas, entre 17 y 22 años, que desean representar al Zulia con orgullo y tradición. La ganadora de este certamen tendrá la posibilidad de brillar en el Gran Desfile de Carnaval Zulia 2025, programado para el próximo sábado 1 de marzo en la avenida 5 de Julio.

El casting de la Reina del Gran Carnaval Zulia 2025 no solo es una muestra de belleza, sino que también busca resaltar la riqueza cultural y las costumbres de nuestra región.

Invitamos a todas las aspirantes a ser parte de esta maravillosa experiencia. ¡El Gran Carnaval Zulia 2025 las espera!

Nota de Prensa CORZUTUR