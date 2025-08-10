Cpbez orienta a motorizados de Machiques de Perijá a reducir la contaminación sónica

Funcionarios del Centro de Coordinación Policial número 20 del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, ubicado en Machiques de Perijá, han solicitado la difusión de un mensaje crucial para la comunidad: la reducción de la contaminación sónica.

La importancia de mantener los escapes originales en las motos



La contaminación sónica, generada en gran parte por el ruido excesivo de los escapes de motocicletas, no solo es una molestia, sino que también puede tener efectos negativos en la salud y el bienestar de los ciudadanos. Los ruidos fuertes y constantes pueden causar estrés, problemas de audición y alterar la tranquilidad de los hogares y espacios públicos.

Para abordar este problema, las autoridades policiales recomiendan a todos los motorizados seguir una medida sencilla pero efectiva:

Evitar las modificaciones: No alteres el escape original de tu motocicleta. Las modificaciones, especialmente aquellas diseñadas para producir un sonido más fuerte, son la principal causa del ruido excesivo.

Mantener los escapes originales: Si tu moto tiene un escape original, asegúrate de que esté en buen estado. Los escapes de fábrica están diseñados para cumplir con los niveles de ruido permitidos y para garantizar un funcionamiento óptimo del vehículo.

Al seguir estas recomendaciones, no solo contribuyes a un entorno más tranquilo para todos, sino que también evitas posibles sanciones por incumplir las normativas de tránsito.

Noticia al Día/Cpbez video