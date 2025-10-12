CPBEZ se corona campeón del softbol Glorias Deportivas del Zulia

El equipo Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia, CPBEZ, se coronó campeón del torneo de softbol homenaje a las Glorias Deportivas del Zulia, que finalizó este sábado en el estadio La Chamarreta.

Los campeones dieron cuenta del equipo Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, CPNB, 8-6, y se alzaron con el gigante trofeo donado para el ganador por Marlo Reyes, expresidente de Toros del Zulia.

Gustavo Reyes se llevó los honores desde el círculo de lanzadores y Néstor Bracho cargó con la derrota. José Berríos del CPBEZ, que se fue de 2-2, con dos bases por bola y un jonrón de tres carreras para ganar el partido, fue el Más Valioso del Juego. Eddy Espina de 3-2 con un cuadrangular fue el más destacado por el CPNB.

Acto protocolar

Precio al inicio del partido se le entregó placa de reconocimiento a Douglas Urribarrí, presidente de la fundación Glorias Deportivas-Zulia.

Igualmente el Comisario Mayor Guillermo Parra Pulido, Director de la Redip Occidente y Coordinador del CCP CPNB ZULIA, recibió reconocimiento de parte del Proyecto Deporte Soy Siglo XXI, y fue el encargado de hacer el lanzamiento inicial.

Los organizadores del evento, encabezados por Douglas Urribarrí y el presidente del proyecto Deporte Soy, Luis Urribarrí, invitaron para el próximo sábado al encuentro entre la selección de las Glorias Deportivas Zulia contra Las Estrellas de La Seguridad, una selección que confeccionada a partir de todos los equipos participantes en el evento, que visibilizó a muchas leyendas vivientes del deporte zuliano apartadas por diversas circunstancias, del activismo deportivo y social.

Nota de Prensa

Fotos: Luis Bravo