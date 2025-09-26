Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

CPBEZ y PNB abren semifinal del softbol homenaje a las Glorias Deportivas: El General de División (GNB) José Salvador Viloria Sosa hará el lanzamiento inicial

El equipo de la Guardia Nacional esperará por el perdedor de este encuentro para enfrentarlo y buscar el otro clasificado a la final

Por Christian Coronel

CPBEZ y PNB abren semifinal del softbol homenaje a las Glorias Deportivas: El General de División (GNB) José Salvador Viloria Sosa hará el lanzamiento inicial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Las novenas del CPBEZ y PNB abren la jornada de semifinales y posterior final del torneo de softbol homenaje a las Glorias Deportivas del estado Zulia, que se realiza en el estadio La Chamarreta, con el primer partido a las 9:00 AM.

A segunda hora se enfrentarán el perdedor de este encuentro con la novena de la Guardia Nacional Bolivariana y el ganador clasifica a la gran final donde le espera el triunfador del primer partido. El ganador se llevará el trofeo donado por el propietario de la legendaria divisa Toros del Zulia, Marlon Reyes.

Foto: Cortesía

La última jornada del evento patrocinado por pelotas Tamanaco, Empresas Polar, Grupo San Simón, Súper Pollos Deivi, Inversiones San Bernardo, el Grupo Selva, Calidex, Uniformes Total, entre otros, evento donde está invitado el General de División (GNB) José Salvador Viloria Sosa, Director general del Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia, para que haga el lanzamiento inicial.

La invitación es a la comunidad de La Chamarreta y zonas circunvecinas a disfrutar en familia de un domingo distinto mientras se le rinde honores a nuestras Glorias Deportivas, en el estadio la Chamarreta ubicado en la circunvalación 3 de la ciudad de Maracaibo.

Foto: Cortesía

Nota de Prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Detenida la modelo venezolana Angie Miller al vincularla en el asesinato de B-King y Regio Clown en México

Detenida la modelo venezolana Angie Miller al vincularla en el asesinato de B-King y Regio Clown en México

Incineran en Paraguay 30 toneladas de billetes venezolanos encontrados en 2017

Incineran en Paraguay 30 toneladas de billetes venezolanos encontrados en 2017

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Detuvieron a

Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Noticias Relacionadas

Al Dia

Sistema Patria activará bonos de 73 y 43 dólares en los próximos días

Dichas bonificaciones son las últimas en cancelar durante el mes en la plataforma, cerrando las ayudas mensuales que entrega el ejecutivo nacional
Canonización

¡Gaita con sello de santidad! Los Chiquinquireños estrenan "Dos Santos Para Todos" en honor a JGH y Madre Carmen

La melodía del disco encapsula el sentimiento de una nación que celebra la llegada de la santidad a su tierra.

Entretenimiento

El Fenómeno "ALF": A 39 Años del Aterrizaje del Extraterrestre.

ALF, acrónimo de "Alien Life Form" (Forma de Vida Extraterrestre), se convirtió en un ícono de los años 80

Al Dia

Daniel Sarcos regresa a la música junto a Emilio Estefan y Gian Marco desde Maracaibo: un llamado contra el maltrato a los latinos

Daniel Sarcos regresa cantando con el lanzamiento de la canción "Yo no soy diferente", una producción que cuenta con la…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025