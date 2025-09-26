CPBEZ y PNB abren semifinal del softbol homenaje a las Glorias Deportivas

Las novenas del CPBEZ y PNB abren la jornada de semifinales y posterior final del torneo de softbol homenaje a las Glorias Deportivas del estado Zulia, que se realiza en el estadio La Chamarreta, con el primer partido a las 9:00 AM.

A segunda hora se enfrentarán el perdedor de este encuentro con la novena de la Guardia Nacional Bolivariana y el ganador clasifica a la gran final donde le espera el triunfador del primer partido. El ganador se llevará el trofeo donado por el propietario de la legendaria divisa Toros del Zulia, Marlon Reyes.

Foto: Cortesía

La última jornada del evento patrocinado por pelotas Tamanaco, Empresas Polar, Grupo San Simón, Súper Pollos Deivi, Inversiones San Bernardo, el Grupo Selva, Calidex, Uniformes Total, entre otros, evento donde está invitado el General de División (GNB) José Salvador Viloria Sosa, Director general del Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Zulia, para que haga el lanzamiento inicial.

La invitación es a la comunidad de La Chamarreta y zonas circunvecinas a disfrutar en familia de un domingo distinto mientras se le rinde honores a nuestras Glorias Deportivas, en el estadio la Chamarreta ubicado en la circunvalación 3 de la ciudad de Maracaibo.

Foto: Cortesía

Nota de Prensa