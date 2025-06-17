Creadora de contenido denunció a su expareja francés por presunto acoso y amenazas de muerte en Barquisimeto

La creadora de contenido, Adelaida Tassoni, más conocida como "La hija linda" en redes sociales, denunció publicamente a su expareja de nacionalidad francés, por presunto acoso y amenaza de muerte.

"La Hija Linda", quien actualmente se encuentra en Barquisimeto, afirmó que tiene un proceso legal desde hace tiempo con el padre de su dos hijos, sin embargo, este no ha cumplido con lo exigido.

"¿Ustedes creen que esta persona que ven acá esta apta para estar o quedarse con mis hijos, asi sea una hora, unos días, un momento?. Temo por mi seguridad y la de mis hijos". indicó la creadora contenido a través de sus redes sociales.

Acotó, que su expareja, el ciudadano francés Yann Gregory Michael Gonet, podría estar desequilibrado mentalmente. "Le ha enviado a los niños fotos y videos destruyendo mi ropa con un cuchillo, como también ha expuesto fotos íntimas sin mi consentimiento".



La mujer pidió ayuda al Ministerio Público, al Fiscal General de la República y a todos los entes gubernamentales y de seguridad, para que atiendan su caso.



Noticia al Día