Lunes 29 de septiembre de 2025
Al Dia

Crearán por Ordenanza Instituto Municipal de Cultura de Maracaibo

Con lo cual tenga rango y fuerza para su proyección en pro del fomento de la idiosincrasia del marabino en el ámbito de sus manifestaciones musicales y artísticas en general.

Por Isidro Lopez

Crearán por Ordenanza Instituto Municipal de Cultura de Maracaibo
El presidente de la Comisión de Cultura y Tradición, José Bermúdez, informó sobre la creación del instituto.. Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Para afianzar su importancia y trascendencia para el desarrollo integral de los marabinos, la Comisión de Cultura del Concejo Municipal de Maracaibo, trabajará en la creación del instituto vía Ordenanza, con lo cual tenga rango y fuerza para su proyección en pro del fomento de la idiosincrasia del marabino en el ámbito de sus manifestaciones musicales y artísticas en general.

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Cultura y Tradición, el concejal José Bermúdez, quien destacó que los tiempos actuales exigen ahondar en el conocimiento e impulso de todo lo que tiene que ver con el fomento de nuestras ricas creaciones, las cuales van mucho más allá de la gaita, o la danza, y pasar de dirección a instituto le dará mayor vigor al trabajo desempeñado por el director y sus promotores en las diferentes áreas.

" Nuestra primera Ordenanza de este año estará enfocada a elevar a Instituto la Dirección de Cultura de Maracaibo, para que cuente con personalidad jurídica propia, personal adscrito y presupuesto para desplegarse en las 18 parroquias de la ciudad con sus programas de formación " Indicó Bermúdez

También destacó que hay una deuda pendiente con el sector Cultural de Maracaibo, al regirse bajo una ordenanza que data desde 2005, por lo que también es prioridad adelantar el trabajo legislativo que permita su actualización y hacerla más inclusiva y participativa.

"Tenemos una diversidad de manifestaciones culturales, pero además personal que trabaja en su preparación, igualmente poetas, esculturas, pintores, dancistas, músicos y decimistas, los cuales deben ser escuchados e incorporar sus propuestas" – señaló el presidente 

Esta Comisión la conforman además del concejal José Bermúdez, la concejala Angi Bravo, como vicepresidenta y el concejal Emil Sulbarán, como secretario de la misma, todos en sintonía con la misión de fortalecer la actividad cultural en Maracaibo.

Nota de Prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Noticias Relacionadas

Al Dia

Crearán por Ordenanza Instituto Municipal de Cultura de Maracaibo

Con lo cual tenga rango y fuerza para su proyección en pro del fomento de la idiosincrasia del marabino en el ámbito de sus manifestaciones musicales y artísticas en general.
Al Dia

Comisiones del CICPC-Caracas llegaron a Falcón para investigar la muerte de la community mánager Joseddy Sánchez

Era trabajadora de una Alcaldía de Falcón
Zulia

Alcaldía de Maracaibo impulsa la salud con recuperación de ambulatorios y jornadas médicas

La Alcaldía de Maracaibo desplegó durante la última semana un conjunto de acciones en materia de salud de manera simultánea…
Al Dia

Motos Toro llega con su poder a La Limpia en Maracaibo

La capital zuliana vibró este viernes 26 de septiembre con la gran inauguración de la nueva sede de Motos Toro…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025