Crearán por Ordenanza Instituto Municipal de Cultura de Maracaibo

Para afianzar su importancia y trascendencia para el desarrollo integral de los marabinos, la Comisión de Cultura del Concejo Municipal de Maracaibo, trabajará en la creación del instituto vía Ordenanza, con lo cual tenga rango y fuerza para su proyección en pro del fomento de la idiosincrasia del marabino en el ámbito de sus manifestaciones musicales y artísticas en general.

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Cultura y Tradición, el concejal José Bermúdez, quien destacó que los tiempos actuales exigen ahondar en el conocimiento e impulso de todo lo que tiene que ver con el fomento de nuestras ricas creaciones, las cuales van mucho más allá de la gaita, o la danza, y pasar de dirección a instituto le dará mayor vigor al trabajo desempeñado por el director y sus promotores en las diferentes áreas.

" Nuestra primera Ordenanza de este año estará enfocada a elevar a Instituto la Dirección de Cultura de Maracaibo, para que cuente con personalidad jurídica propia, personal adscrito y presupuesto para desplegarse en las 18 parroquias de la ciudad con sus programas de formación " Indicó Bermúdez

También destacó que hay una deuda pendiente con el sector Cultural de Maracaibo, al regirse bajo una ordenanza que data desde 2005, por lo que también es prioridad adelantar el trabajo legislativo que permita su actualización y hacerla más inclusiva y participativa.

"Tenemos una diversidad de manifestaciones culturales, pero además personal que trabaja en su preparación, igualmente poetas, esculturas, pintores, dancistas, músicos y decimistas, los cuales deben ser escuchados e incorporar sus propuestas" – señaló el presidente

Esta Comisión la conforman además del concejal José Bermúdez, la concejala Angi Bravo, como vicepresidenta y el concejal Emil Sulbarán, como secretario de la misma, todos en sintonía con la misión de fortalecer la actividad cultural en Maracaibo.

Nota de Prensa