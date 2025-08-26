Martes 26 de agosto de 2025
Creatina: el suplemento natural que potencia fuerza y energía

Se ha vuelto popular entre deportistas y personas activas que quieren ganar masa muscular, mejorar su rendimiento físico y sentirse con más energía en cada entrenamiento.

Por Isidro Lopez

Cuando escuchamos la palabra creatina, muchos piensan de inmediato en “gimnasios” o en personas que buscan levantar más peso. 

Y sí, es cierto: este suplemento se ha vuelto popular entre deportistas y personas activas que quieren ganar masa muscular, mejorar su rendimiento físico y sentirse con más energía en cada entrenamiento. 

Pero, ¿qué es exactamente y por qué cada vez más ecuatorianos lo incluyen en su rutina?

¿Qué es la creatina y cómo funciona?

La creatina es una sustancia que nuestro cuerpo produce de manera natural en pequeñas cantidades, principalmente en el hígado, los riñones y el páncreas. También la encontramos en alimentos como la carne y el pescado. Su misión principal es sencilla: ayudar a los músculos a obtener energía rápida en actividades intensas y de corta duración.

En otras palabras, la creatina funciona como una especie de “batería extra” que el cuerpo utiliza cuando necesita explosividad, como al levantar pesas, correr a máxima velocidad o realizar un salto. 

Sin embargo, la cantidad que obtenemos por la alimentación suele ser insuficiente para quienes entrenan de manera constante, por lo que la suplementación con creatina monohidratada se convierte en una opción muy útil.

Principales beneficios de la creatina

A lo largo de los años, diversos estudios han confirmado que la creatina es uno de los suplementos más efectivos y seguros. Entre sus beneficios más destacados se encuentran:

1. Aumento de la masa muscular

La creatina favorece la retención de agua dentro de las fibras musculares y mejora la capacidad de entrenar con más intensidad. Esto se traduce en un crecimiento muscular más notorio con el paso del tiempo.

2. Más fuerza y potencia

Ideal para quienes practican actividades que requieren explosividad, como levantamiento de pesas, crossfit, fútbol o atletismo. Con creatina, el cuerpo logra realizar repeticiones adicionales y mejorar el rendimiento general.

3. Recuperación más rápida

Al reducir la fatiga muscular y acelerar la reposición de energía, permite entrenar con mayor frecuencia sin sentir el mismo desgaste.

4. Beneficios cognitivos

Aunque su uso más conocido es deportivo, investigaciones recientes sugieren que la creatina también puede contribuir a mejorar la memoria y la concentración, sobre todo en personas que llevan dietas bajas en carnes o vegetarianas.

¿Quiénes pueden tomar creatina?

La creatina no está reservada únicamente para atletas profesionales. Cualquier persona que practique deporte con regularidad puede beneficiarse de ella: desde quienes entrenan tres veces por semana en el gimnasio, hasta corredores recreativos, ciclistas o aficionados al crossfit.

Eso sí, como con cualquier suplemento, es recomendable acompañar su consumo con una buena hidratación, una dieta equilibrada y, de ser posible, consultar con un profesional de la salud antes de iniciar su uso.

¿Es realmente segura?

Durante mucho tiempo existieron mitos sobre la creatina, pero hoy se considera uno de los suplementos con mayor respaldo científico. Numerosos estudios avalan su seguridad cuando se consume en las dosis recomendadas.

No provoca daños renales en personas sanas ni está catalogada como sustancia dopante. Al contrario, organismos internacionales de nutrición y deporte la incluyen entre los suplementos más efectivos y de bajo riesgo.

Consejos para aprovecharla mejor

  • Constancia: la creatina funciona mejor cuando se toma de forma diaria y no solo en los días de entrenamiento.


  • Hidratación: es fundamental beber suficiente agua para que el cuerpo aproveche al máximo sus efectos.


  • Entrenamiento adecuado: la creatina por sí sola no genera músculo; debe ir de la mano con un plan de ejercicio y alimentación balanceada.


Creatina en Ecuador: dónde encontrarla

En el país ya es posible acceder a suplementos de calidad respaldados por laboratorios confiables. Una alternativa es la creatina monohidratada de Laboratorios Blanes, disponible en el mercado ecuatoriano y fabricada con altos estándares de pureza.

De esta manera, quienes buscan mejorar su rendimiento físico y potenciar su fuerza cuentan con una opción segura y accesible para complementar su estilo de vida activo.

