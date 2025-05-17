Crecida del caño Guana anegó comunidades de la Guajira

Desde el viernes 17 de mayo, la crecida del caño en Guana, ubicado al oeste de la Guajira venezolana, afectó significativamente a poblados fronterizos.

Informaron que las aguas desbordadas por causa de las intensas lluvias registradas en la zona montañosa, anegaron potreros y afectaron sembradíos, dejando visibles daños en las comunidades.

"Es la primera vez que ocurre desde hace muchos años con niveles tan altos", comentó uno de los habitantes de la zona.

Trascendió que los niveles de agua bajaron este sábado 17 de mayo, pero este evento pone en evidencia los riesgos climáticos a los que está expuesta el municipio en temporadas de precipitaciones intensas.

Noticia al Día/Guajira en vivo