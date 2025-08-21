Cristian Castro se vuelve viral al explicar de nuevo qué es "hacer nada"

El artista mexicano Cristian Castro se volvió viral por su explicación sobre "no hacer nada".
Durante una entrevista, el cantante causó revuelo al confesar que su objetivo en la vida es no trabajar y planear su rutina para "hacer nada". Su reflexión se hizo viral en plataformas como TikTok, donde muchos usuarios se identificaron con su punto de vista.
El cantante afirmó que la sociedad está obsesionada con estar ocupada, y él, en cambio, disfruta de una vida más relajada, sin la presión de tener que hacer algo constantemente.
Noticia al Día/RRSS