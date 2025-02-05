Cristiano Ronaldo celebra 40 años de vida y sigue marcando goles

Un 5 de febrero, pero de 1985 en Funchal, capital de la isla de Madeira, en Portugal, nació el estelar delantero Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, conocido como Cristiano Ronaldo e identificado por CR7, es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y más completo goleador del mundo.

El delantero, que en la actualidad milita en el Al-Nassr de Arabia Saudita, jugó durante nueve temporadas con el Real Madrid, alcanzando años de éxito hasta que hasta la fecha dejan un legado impresionante plagado de récords.

El experimentado delantero portugués, un jugador imparable, sediento de gloria que ostenta el puesto de máximo goleador en la historia del Real Madrid y de tercer máximo goleador en los campeonatos de Primera División de Europa.



Además, es el primer futbolista en haber conseguido cuatro Botas de Oro, siendo el segundo jugador en la historia que más veces ha ganado el Balón de Oro (con cinco)- tres Balones de Oro y dos Fifa Balones de Oro.



Pero todos estos logros no se deben únicamente a su talento, sino, sobre todo, a su voluntad inquebrantable por ser el mejor y su férrea disciplina de trabajo.

Actualmente, el luso es el máximo goleador en la historia del fútbol, ostentando 923 goles en 23 años de trayectoria en el deporte.

Diseño GOAL

Lee también: El hexagonal final del Sudamericano Sub-20 se jugará este martes en Caracas