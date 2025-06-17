Cristiano Ronaldo le obsequia a Trump una camiseta firmada con un mensaje por la paz

En un gesto simbólico durante la Cumbre del G7 en Canadá, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sorprendió al mandatario estadounidense Donald Trump con una camiseta firmada por el astro del fútbol internacional, el portugués Cristiano Ronaldo.

La prenda, con el dorsal 7 de Ronaldo, incluía una dedicatoria especial para el mandatario estadounidense. "Para el presidente Donald Trump. Jugando por la paz", las imágenes se compartieron rápidamente en redes sociales, donde fanáticos del fútbol interpretaron el gesto como intensión de promover la cooperación internacional en un contexto de tensiones migratorias, económicas y diplomáticas.

Recordemos que antes del Mundial de Rusia 2018, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación con el mandatario portugués Marcelo Rebelo de Sousa, en la que el fútbol fue uno de los temas principales. Durante el encuentro, Trump mostró su interés por el deporte y preguntó sobre Cristiano Ronaldo. Sin dudarlo, el líder estadounidense afirmó que Portugal tenía al mejor jugador del mundo, dejando claro su favoritismo por el lusitano.