Lunes 11 de agosto de 2025
Al Dia

Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio a Georgina Rodríguez

Rodríguez compartió la noticia en sus redes sociales

Por Daniel García

Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio a Georgina Rodríguez
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El astro del fútbol internacional Cristiano Ronaldo ha anunciado oficialmente su compromiso con su pareja sentimental, Georgina Rodríguez. La noticia fue compartida por Rodríguez a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen del anillo de compromiso acompañada del mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas.”

La pareja, que inició su relación en 2016 tras conocerse en una tienda de lujo en Madrid, ha consolidado una familia con cinco hijos y ha vivido en distintas ciudades del mundo, incluyendo Madrid, Turín, Manchester y actualmente Riad, donde su historia ha sido seguida de cerca por medios internacionales y millones de seguidores.

El anillo de compromiso refleja el estilo sofisticado que caracteriza a la pareja, y aunque aún no se han revelado detalles sobre la fecha o el lugar de su matrimonio, el compromiso marca un nuevo capítulo en la vida personal del futbolista portugués y la modelo española.

La noticia ha generado una ola de felicitaciones por parte de fanáticos, celebridades y figuras del deporte, quienes celebran este paso en la relación de una de las parejas más icónicas del panorama internacional.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Colombia podría prohibir el envío de mercenarios al exterior

Colombia podría prohibir el envío de mercenarios al exterior

CNE rechaza declaraciones emitidas por la fiscal Bondi contra presidente Maduro

CNE rechaza declaraciones emitidas por la fiscal Bondi contra presidente Maduro

Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Jorge González sufrió un ACV y necesita nuestra ayuda

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

Manchester City estaría preparando oferta por Rodrygo Goes

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

Valverde se pierde partido de pretemporada por sobrecarga muscular

Valverde se pierde partido de pretemporada por sobrecarga muscular

William Contreras pegó par de estacazos en triunfo de Cerveceros ante Mets

William Contreras pegó par de estacazos en triunfo de Cerveceros ante Mets

Barcelona cerró su pretemporada con goleada ante el Como

Barcelona cerró su pretemporada con goleada ante el Como

Mats Hummels cierra su carrera como futbolista con homenaje de Borussia Dortmund

Mats Hummels cierra su carrera como futbolista con homenaje de Borussia Dortmund

Asociación Zuliana de Taekwondo eligió su nueva directiva para el periodo 2025-2029

Asociación Zuliana de Taekwondo eligió su nueva directiva para el periodo 2025-2029

Ídolo de generaciones: Se cumplen 66 años del nacimiento de Gustavo Cerati

Ídolo de generaciones: Se cumplen 66 años del nacimiento de Gustavo Cerati

"Tienen que mudarse inmediatamente": Trump amenaza con expulsar a las personas sin hogar de Washington DC

Masacre en Ecuador: ataque a tiros frente a una discoteca deja varios muertos

Masacre en Ecuador: ataque a tiros frente a una discoteca deja varios muertos

Jhonattan Vegas sella su clasificación al BMW Championship

Jhonattan Vegas sella su clasificación al BMW Championship

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Arnoldo Olivares asumirá la dirección general de la Alcaldía de Maracaibo

Arnoldo Olivares asumirá la dirección general de la Alcaldía de Maracaibo

Juramentan a Gian Carlo Di Martino como Alcalde de Maracaibo para el período 2025-2029

Juramentan a Gian Carlo Di Martino como Alcalde de Maracaibo para el período 2025-2029

Noticias Relacionadas

Al Dia

Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio a Georgina Rodríguez

Rodríguez compartió la noticia en sus redes sociales
Nacionales

PSUV tras declaraciones de la Fisca Bondi: "Defendemos la paz y al presidente Nicolás Maduro"

El Secretario General del Partido Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, emitió un comunicado este lunes 11 de agosto, en…
Sucesos

Dos mujeres mueren tras accidente vial en Yaracuy: Viajaban desde Aragua hacia Barquisimeto

De acuerdo a lo reseñado por diario "Yaracuy al día" el hecho ocurrió la mañana de este domingo 10 de agosto, cuando María Gabriela Carrillo Oropeza de 19 años de edad y Gabriela Miyanu Pavón Castillo (23), viajan junto a sus parejas en un vehículo Daewoo Tico, color verde, conducido por uno de ellos. 
Deportes

Luis Rengifo disparó su séptimo bambinazo

El criollo conectó el segundo jonrón en días consecutivos


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025