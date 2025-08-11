Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio a Georgina Rodríguez

El astro del fútbol internacional Cristiano Ronaldo ha anunciado oficialmente su compromiso con su pareja sentimental, Georgina Rodríguez. La noticia fue compartida por Rodríguez a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen del anillo de compromiso acompañada del mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas.”

La pareja, que inició su relación en 2016 tras conocerse en una tienda de lujo en Madrid, ha consolidado una familia con cinco hijos y ha vivido en distintas ciudades del mundo, incluyendo Madrid, Turín, Manchester y actualmente Riad, donde su historia ha sido seguida de cerca por medios internacionales y millones de seguidores.

El anillo de compromiso refleja el estilo sofisticado que caracteriza a la pareja, y aunque aún no se han revelado detalles sobre la fecha o el lugar de su matrimonio, el compromiso marca un nuevo capítulo en la vida personal del futbolista portugués y la modelo española.

La noticia ha generado una ola de felicitaciones por parte de fanáticos, celebridades y figuras del deporte, quienes celebran este paso en la relación de una de las parejas más icónicas del panorama internacional.