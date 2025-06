Cristiano Ronaldo llamó feo a su doble

Previo al duelo entre Al Nassr y Al Shabab, un fanático con la camiseta de Portugal se acercó a Cristiano Ronaldo como doble, pero el estelar jugador le dijo feo.

El encuentro con el atacante lusitano, al principio no fue el esperado, pues le dijo en tono jocoso; "No te pareces a mí. No, eres muy feo", mientras que el aficionado le sonríe y expresa su admiración.

No obstante, el astro le sonrió y guiñó el ojo para dar a entender de que su comentario fue una broma.

En el desarrollo del juego de la liga árabe que concluyó 2-2, CR7 anotó un nuevo gol para llegar a los 927 de por vida.

