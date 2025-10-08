Cristiano Ronaldo multimillonario

Según el prestigioso Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que valora su fortuna por primera vez, el patrimonio neto de Ronaldo ha superado la impresionante cifra de $1.400 millones de dólares.

Cristiano Ronaldo

Esta “irrisoria” cifra lo convierte en el primer futbolista identificado por el índice en alcanzar esta estratosférica suma de beneficios, consolidando su estatus de leyenda tanto deportiva como económica.

Ronaldo a sus 40 años se posiciona como uno de los atletas más ricos del mundo, tras la reciente renovación de su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

La multimillonaria fortuna de Ronaldo es el resultado de más de dos décadas de una carrera profesional inigualable, que lo ha visto triunfar en gigantes europeos como el Real Madrid, Manchester United y Juventus. A su deslumbrante palmarés, se suman lucrativos y extensos acuerdos de patrocinio con marcas globales de primer nivel como Nike, Binance, Tag Heuer, Herbalife y Louis Vuitton.

Con esta cifra, se posiciona firmemente en la cúspide de la riqueza deportiva, situándose por delante de su eterno rival Lionel Messi en cuanto a beneficios económicos totales.

Por ahora, Cristiano Ronaldo no solo sigue marcando goles, sino también récords financieros históricos, confirmando que su leyenda se extiende mucho más allá del césped.

Cactus 24/ Fotos: Cortesía