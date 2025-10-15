Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador en eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo se convirtió este martes en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas tras firmar un doblete ante Hungría y llegar a los 40 goles para superar al guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz.

La hazaña del lusitano, de 40 años, se produjo durante el empate 2-2 ante Hungría. La primera anotación al minuto 22, le permitió igualar la marca de 39 tantos que poseía el guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz, mientras que el segundo gol, anotado poco antes del descanso, elevó su cuenta personal a 40 dianas en un total de 51 partidos de eliminatorias mundialistas, estableciendo así un nuevo récord absoluto.

El doblete completado también le permitió elevar su cifra a 948 goles, en un camino rumbo a las 1.000 anotaciones que le permitirán consolidar su estatus como máximo goleador de la historia del fútbol internacional.

