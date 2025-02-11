Cristiano Ronaldo y su faceta de CEO, dueño y señor de 21 empresas

Cristiano Ronaldo cumplió 40 años este miércoles, aún vigente en una trayectoria que acumuló una fortuna multimillonaria por medio del deporte y de negocios en diferentes segmentos. Esto lo convirtió en el deportista mejor remunerado del mundo, y el portugués se permite disfrutar un estilo de vida repleto de lujos. Según la prensa de Arabia Saudita, sólo por su nuevo contrato con Al-Nassr CR7 recibirá más de 200 millones de euros e incluso una pequeña participación en el club.

El cinco veces ganador del Balón de Oro también se convirtió en el primer deportista de equipo en superar los mil millones de dólares en ganancias en su carrera, cosa que hizo en 2020 según la revista Forbes. El crack de la isla de Madeira percibió sus ingresos durante sus etapas en Manchester United, Real Madrid, Juventus y el propio Al-Nassr.

El futbolista ya destacó su deseo de alcanzar el hito de los 1000 goles en partidos oficiales, mojón del cual se encuentra a 77, con 923 tantos. Su salario mensual en Al Nassr sería de 15 millones de euros, a razón de 500.000 euros por día. Ningún otro futbolista recibe un valor mayor.

Fuera de la cancha, Cristiano Ronaldo es conocido por dirigir un imperio de 21 empresas, que su hermano mayor, Hugo Aveiro, y su ex compañero en Sporting Miguel Paixão le ayudan a administrar. Según el medio de comunicación portugués Espresso, los negocios de CR7 incluyen canales de televisión, hoteles, clínicas de trasplante de cabello y ropa interior. En los últimos dos años el luso dio un giro empresarial y duplicó el número de organizaciones en las que es accionista mayoritario con su marca CR7 SA.

Además, Cristiano Ronaldo posee el perfil de Instagram más consumido: 648 millones de seguidores. En su cuenta suele presumir de sus instalaciones y salidas de lujo en familia. Recientemente amplió su presencia en negocios relacionados con internet y abrió el canal de YouTube que más rápidamente alcanzó el millón de seguidores (ahora cuenta 73 millones). Después lanzó su marca de relojes de lujo, inspirados en varios momentos importantes de su carrera. Ese negocio es desarrollado en sociedad con su esposa, la argentina Georgina Rodríguez.

“The Flight of CR7 y Heart of CR7 de Jacob & Co. están inspirados en algunos de mis momentos más icónicos en el campo de juego. Espero que los amen tanto como yo”, escribió Cristiano en las redes sociales.

Apasionado de los coches, el delantero se dejó ver el año pasado por las calles de Lisboa con una adquisición de lujo: un Ferrari Daytona SP3, valorado en 2.000.000 de euros. El vehículo rojo de producción limitada se suma a la colección de coches de la estrella portuguesa, que ya vale al menos 21 millones de euros. El nuevo auto de CR7 es una de las 599 unidades fabricadas del modelo (Charles Leclerc, piloto de Ferrari en Fórmula 1, posee otro ejemplar), tiene un motor V12 de 840 caballos de fuerza y ​​lleva el nombre del portugués en el apoyacabezas. Antes de ese Ferrari la estrella de Al-Nassr ya era propietaria de al menos 11 vehículos en su garaje, según el diario británico The Sun.

