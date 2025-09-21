Las críticas que recibió Pieri Avendaño, la esposa de Silvestre Dangond, en redes sociales generaron un fuerte debate. Tras un reciente concierto, algunos usuarios arremetieron contra ella, cuestionando su aspecto físico y sugiriendo que debería someterse a procedimientos estéticos para ser más "atractiva".

Sin embargo, su defensa no se hizo esperar. Mientras algunos la criticaron, otros salieron en su apoyo, argumentando que no necesita cumplir con los estándares de belleza impuestos por terceros para ser considerada hermosa.

Este debate refleja una división de opiniones sobre la presión social que enfrentan las figuras públicas y sus parejas.

En un gesto que muchos interpretaron como un respaldo público, Silvestre Dangond le dedicó una canción a su esposa durante el concierto. Este acto fue visto como una muestra de amor incondicional y un mensaje de apoyo frente a las críticas.

