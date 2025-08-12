Martes 12 de agosto de 2025
Por Christian Coronel

Cronología: Chevron en Venezuela (2022-2025)
Chevron y el gobierno de Venezuela han tenido relación directa en los últimos años, siendo esta una de las principales compañías petroleras privadas en el país.

1923: Chevron (a través de su predecesora Venezuelan Gulf Oil Company) inicia operaciones en Venezuela, con la producción del pozo Superior No. 1 en 1924. En 1946 descubre el campo Boscán.

2022: El 26 de noviembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite la General License (GL) 41, permitiendo a Chevron reanudar operaciones limitadas de extracción en Venezuela, como parte de una flexibilización de sanciones incentivada por el reinicio de diálogos políticos.

En diciembre, se reportan reuniones privadas entre funcionarios venezolanos (como Tareck El Aissami y Asdrúbal Chávez) y ejecutivos de Chevron sobre la gestión de operaciones en empresas mixtas.

2023: En mayo, Reuters destaca que las exportaciones de Chevron (alrededor de 148,000 barriles por día en abril) permiten inyección de dólares al mercado venezolano, ayudando a estabilizar la economía local mediante dólares que se cambian por bolívares.

A inicios de 2023, se estima que Chevron aporta entre 180,000 bpd desde sus empresas mixtas, especialmente Petroboscán y Petropiar, con límites estrictos sobre que PDVSA no reciba pagos directos.

2024: En febrero, arrestan en Venezuela al gerente local de Chevron, Alejandro González de Canales, como parte de una ola de detenciones políticas.

Febrero – Marzo 2025: El 26 de febrero, Donald Trump anuncia por redes sociales el reversal de la licencia GL 41, alegando que "el gobierno de Nicolás Maduro no cumplió con reformas democráticas ni migratorias".

Inicialmente se ordena el cierre de operaciones para el 1 de marzo; sin embargo, el 24 de marzo, el Tesoro extiende el permiso de Chevron hasta el 27 de mayo.

Durante este periodo, Chevron busca mantener su licencia y argumenta que su salida daría más espacio a Rusia y China. La empresa continúa operando y sus aportes permiten mantener una producción cercana a los 200,000 bpd.

Mayo 2025: Se informa que el gobierno de Maduro libera a un estadounidense detenido en el marco de negociaciones vinculadas a una posible extensión de la licencia de Chevron, cuyo permiso vencía el 27 de mayo.

Julio – Agosto 2025: En julio, la administración Trump reinstaura una licencia que permite a Chevron reanudar sus operaciones y exportaciones de petróleo venezolano, condicionando que no se pague directamente al gobierno de Maduro.

A principios de agosto, Reuters confirma que Chevron y Valero están en conversaciones para reactivar el suministro de crudo, tras la nueva licencia otorgada a finales de julio.

También se observa el regreso de tanqueros contratados por Chevron hacia Venezuela, con envíos programados para reactivar exportaciones a finales de agosto.

Resumen sintético: Fecha y evento clave

Noviembre 2022: Emisión de la licencia GL 41 para reanudar operaciones desde Estados Unidos.

2023: Chevron alimenta el mercado de dólares y produce a gran escala con restricciones a pagos a PDVSA.

Febrero – Marzo 2025: Revocación seguida de extensión temporal de la licencia.

Mayo 2025: Negociaciones vinculadas a detenciones y posible prórroga del permiso.

Julio – Agosto 2025: Reinstauración de la licencia, reinicio de envíos y negociaciones activas con Valero y PDVSA.

