Cuándo se paga el Segundo Bono Especial de Patria: Montos actualizados

Los bonos son notificados vía mensaje de texto desde los números cortos 3532 o 67373

Por Haroldo Manzanilla

Cuándo se paga el Segundo Bono Especial de Patria: Montos actualizados
El bono ya comenzó a entregarse con montos superiores a los de meses anteriores. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo se paga el Segundo Bono Especial?

La entrega del Segundo Bono Especial para adultos mayores inició el lunes 18 de agosto de 2025, con depósitos progresivos durante el mes.

Los primeros beneficiados fueron trabajadores activos y jubilados de la administración pública, mientras que los pensionados recibieron el pago algunos días después.

Requisitos para recibir el bono

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con las condiciones dentro de la plataforma Patria:

  • Mantener actualizado el número telefónico registrado.
  • Verificar que el celular asociado coincida con el de la cuenta bancaria.
  • Evitar transferencias a cuentas de terceros fuera del núcleo familiar.
  • Revisar y actualizar periódicamente la información personal.

El cumplimiento de estos requisitos garantiza que los depósitos se procesen sin retrasos.

Montos actualizados en agosto 2025

En esta nueva entrega, los jubilados recibieron 15.008 bolívares, frente a los 12.880 del mes anterior.
Los pensionados, por su parte, habían percibido en julio un total de 5.750 bolívares.

Estos ajustes forman parte del mecanismo de indexación mensual aplicado por el Ejecutivo para mitigar la inflación.

Asignaciones según el tipo de beneficiario

Los montos aproximados varían de acuerdo con el grupo social:

  • Jubilados de la administración pública: 112 dólares indexados.
  • Pensionados del IVSS y Amor Mayor: 50 dólares ajustados a la tasa oficial.
  • Trabajadores activos del sector público: 120 dólares mensuales.

Confirmación del pago

Cada beneficiario recibe una notificación vía mensaje de texto desde los números cortos 3532 o 67373, confirmando que los fondos están disponibles en su cuenta dentro de la plataforma Patria.

¿Cómo cobrar el bono en el Sistema Patria?

Para transferir el bono a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a www.patria.org.ve con tu cédula y contraseña.
  2. En la sección Protección Social, acepta el bono asignado.
  3. Dirígete al menú Monedero y verifica el monto.
  4. Selecciona Retiro de Fondos, elige tu cuenta bancaria, ingresa el monto y confirma.
  5. Revisa los datos y finaliza la operación.

Noticia al Día

Temas:

