Jueves 02 de octubre de 2025
Cuando uno protege al otro: colibríes nos muestran la belleza de cuidar

Un emotivo video que muestra a dos colibríes bajo la lluvia ha conmovido a miles de internautas. En el clip,…

Por Haroldo Manzanilla

Cuando uno protege al otro: colibríes nos muestran la belleza de cuidar
Un emotivo video que muestra a dos colibríes bajo la lluvia ha conmovido a miles de internautas. En el clip, uno de los pequeños pájaros sostiene con su pico una hoja para proteger a su compañera, generando una escena que muchos describen como sacada de un cuento.

La grabación se viralizó rápidamente, siendo compartida y comentada por usuarios que destacan la ternura y complicidad entre los animales. Sin embargo, no todos confían en su veracidad: algunos aseguran que podría tratarse de una creación realizada con inteligencia artificial.

Expertos en vida silvestre señalan que, independientemente de su origen, el video invita a reflexionar sobre la fragilidad de especies como los colibríes y la importancia de proteger su hábitat. Este tipo de contenidos, aseguran, refuerza la conexión del público con la naturaleza y la necesidad de conservarla.

Temas:

Al Dia

La trujillana Angely Saporita se consagra como la Campeona Sudamericana de Clavados

Angely Saporita, oriunda del estado Trujillo ha demostrado su excelencia en deportes acuáticos.
Al Dia

Tilly Norwood la actriz creada con IA que generó críticas en Hollywood

Una actriz digital llamada Tilly Norwood, quien fue creada con inteligencia artificial (IA), provocó críticas en Hollywood. El personaje comparte…
Al Dia

La champeta vibra en Maracaibo con Mr. Antony: Visitó NAD y le llevó flores amarillas a la Chinita

"Aquí sigo mostrándoles un poco de mi vida a través de mi música, y asegurando que cada paso que doy es por ustedes", dijo.
Zulia

Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Desde ayer se encuentran en el lugar pidiendo respuesta por sus derechos

