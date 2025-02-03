Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Cuartos de final de la Copa del Rey: enfrentamientos y calendario

Los cuartos de final de la Copa del Rey ya están definidos tras el reciente sorteo celebrado en la Ciudad…

Por Isidro Lopez

Cuartos de final de la Copa del Rey: enfrentamientos y calendario
Cuartos de final de la Copa del Rey: enfrentamientos y calendario
Los cuartos de final de la Copa del Rey ya están definidos tras el reciente sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Los aficionados al fútbol podrán disfrutar de eliminatorias llenas de emoción y rivalidad, donde algunos de los clubes más importantes de España lucharán por avanzar a las semifinales.

Enfrentamientos de cuartos de final

Los enfrentamientos de cuartos de final, que se jugarán entre el 4 y el 6 de febrero, son los siguientes:

Valencia vs Barcelona

Un duelo con historia que se disputará en Mestalla. El equipo ‘che’ buscará revancha tras su derrota en ediciones recientes, mientras que el Barcelona intentará seguir avanzando en la competición con la ambición de sumar un nuevo título a su palmarés. El Valencia, respaldado por su afición, confía en poder dar la sorpresa ante uno de los favoritos.

Históricamente, el Barcelona ha dominado este enfrentamiento, pero el Valencia ha demostrado ser un rival complicado en su estadio. Jugadores como Robert Lewandowski y Pedri serán claves para los blaugranas, mientras que el Valencia confiará en mostrar solidez defensiva y aprovechar las ocasiones que surjan para frenar al gigante catalán.

Leganés vs Real Madrid

El conjunto ‘pepinero’ recibe al Real Madrid en Butarque, en una reedición de la eliminatoria de 2018 en la que el Leganés dio la sorpresa eliminando a los blancos. El equipo merengue buscará evitar cualquier contratiempo y asegurar su pase a semifinales aprovechando la buena inercia con la que afronta este tramo de la temporada, siempre teniendo en mente la derrota abultada contra el Barça en la final de la Supercopa de España.

El Leganés llega a esta fase con la moral alta tras eliminar a equipos de la máxima categoría del fútbol español y espera dar la campanada con el apoyo de su afición. Por su parte, el Real Madrid, con jugadores como Mbappé y Bellingham, intentará imponer su experiencia y calidad para no dejar espacio a las sorpresas.

Atlético de Madrid vs Getafe

Un derbi madrileño que promete intensidad y espectáculo. El Atlético de Madrid, con el apoyo del Riyadh Air Metropolitano, parte como favorito, pero el Getafe ya ha demostrado su capacidad de competir ante rivales de gran nivel, buscando dar la campanada y avanzar a la siguiente fase.

Ambos equipos se han enfrentado en múltiples ocasiones en competiciones domésticas, con un balance favorable para los rojiblancos. Sin embargo, el Getafe cuenta con un estilo defensivo sólido y con jugadores capaces de aprovechar cualquier oportunidad para sorprender a la defensa colchonera.

Real Sociedad vs Osasuna

Dos equipos del norte se verán las caras en el Reale Arena. La Real Sociedad intentará imponer su juego en casa, mientras que Osasuna buscará romper los pronósticos y seguir avanzando en la competición.

La Real Sociedad ha mostrado un fútbol vistoso y ofensivo esta temporada, con jugadores como Mikel Oyarzabal liderando el ataque. Osasuna, por su parte, basará su juego en la intensidad y en aprovechar las jugadas a balón parado, donde suele ser muy peligroso.

Formato de la competición

Esta fase será la última a partido único, lo que añade un extra de emoción e incertidumbre a las cuatro eliminatorias. Los equipos que logren avanzar se enfrentarán en semifinales, donde el formato cambiará a ida y vuelta, con la gran final programada para el 26 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Claves de los cuartos de final

  • Factor local: Jugar en casa puede ser determinante en eliminatorias a partido único.
  • Rotaciones: Algunos equipos podrían reservar jugadores pensando en sus compromisos de liga y competiciones europeas.

Jugadores clave: Futbolistas como Lewandowski, Griezmann y Mbappé pueden marcar la diferencia en momentos decisivos.

