Viernes 03 de octubre de 2025
Al Dia

Cuatro fallecidos dejó nuevo ataque a lancha cerca de las costas venezolanas, según secretario de Defensa de EEUU

Pete Hegseth, secretario de Defensa, asegura que los cuatro tripulantes eran “narcoterroristas"

Por Ernestina García

Cuatro fallecidos dejó nuevo ataque a lancha cerca de las costas venezolanas, según secretario de Defensa de EEUU
El secretario del Departamento de Guerra de EE UU., Peter Hegseth, confirmó que este viernes 3 de octubre que había dirigido personalmente el ataque letal a una lancha con cuatro personas a bordo en las aguas del Caribe.

Según una publicación en sus redes sociales, el "ataque cinético" fue ordenado contra una embarcación que supuestamente tenía un cargamento de drogas, "afiliado a organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur".

El ataque dejó al cuatro hombres muertos, señalados de ser "narcoterroristas". "Ninguna fuerza estadounidense resultó dañada en la operación", agregó Hegseth, quien ha encabezado la escalada retórica y de inéditas acciones letales de EE.UU. en las aguas del Caribe, en medio de un cuestionado despliegue militar.

"El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos, con rumbo a EEUU. para envenenar a nuestro pueblo", aseguró el jefe del Pentágono, sin ofrecer mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni las pruebas que los llevaron a concluir que se trataba de personas vinculados a grupos delincuenciales.

Hegseth se limitó a asegurar que la inteligencia estadounidense "confirmó que el buque traficaba narcóticos", y que las personas asesinadas durante el ataque eran "narcoterroristas" que operaban "en una ruta de tránsito conocida" para las sustancias ilícitas.

"Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense", recalcó Hegseth, quien esta semana aseguró que la única misión del despacho a su cargo es "librar la guerra, prepararse para la guerra y prepararse para ganar".

Las muertes se suman a una creciente lista de ejecuciones extrajudiciales en el Caribe por parte de EE.UU. Los marines también han efectuado asaltos a embarcaciones de pescadores, una de ellas de bandera venezolana, que mantuvo retenida sin justificación alguna por más de ocho horas.

Lo que dijo el presidente Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la lancha rápida bombardeada esta jornada en aguas del Caribe, cerca de las costas venezolanas, transportaba "suficiente droga para matar entre 25 y 50.000 personas".

"Una embarcación cargada con suficiente droga para matar entre 25 y 50.000 personas fue detenida, temprano esta mañana frente a las costas de Venezuela, para intentar ingresar a territorio estadounidense", escribió en su red Truth Social.

Noticia al Día/RT/EL País

Noticias Relacionadas

Al Dia

"Los narcos viven en EEUU, Europa y Dubai": Petro tras nuevo ataque letal en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció
Al Dia

Águilas intensifican su pretemporada con llegada de jugadores y el retorno de Wilson Álvarez

El retorno del coach de pitcheo al equipo zuliano marcó la quinta jornada de prácticas
Sucesos

Murió en Barquisimeto la enfermera quemada por su pareja en Yaracuy

Pasó días hospitalizada
Sucesos

Herida pareja de casados en fuerte accidente de tránsito en la vía Palito Blanco

Fueron rescatados por funcionarios del cuerpo de Bomberos

