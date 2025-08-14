Cuatro heridos en Guárico tras explotar un cilindro de gas doméstico

Una explosión de un cilindro de gas doméstico en una vivienda de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, dejó un saldo de cuatro personas heridas, una de ellas con lesiones de gravedad, según informó este miércoles 13 de agosto Protección Civil (PC).

La emergencia, ocurrida en la calle Lazo Martí, fue atendida por funcionarios de PC, bomberos y policías, quienes trasladaron de inmediato a las cuatro víctimas a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Israel Ranuárez Balza.

De acuerdo con la información publicada por PC en su cuenta de Instagram, uno de los afectados sufrió quemaduras graves, mientras que otro está siendo monitoreado por una condición médica preexistente. Los otros dos heridos se encuentran bajo observación médica y fuera de peligro.

Las autoridades locales han iniciado las "investigaciones pertinentes" para "esclarecer los hechos y prevenir situaciones similares", y han instado a la población a mantener medidas de seguridad en sus hogares y reportar cualquier irregularidad en las instalaciones de gas doméstico.

Este incidente se suma a otros similares ocurridos recientemente en Venezuela. El fin de semana pasado, 12 personas resultaron heridas en el estado Anzoátegui a causa de una explosión por una presunta fuga de gas, que afectó a cuatro viviendas en la ciudad de Barcelona, según informó el gobernador Luis José Marcano.

Asimismo, el pasado 12 de julio, 25 personas, incluyendo dos menores de edad, resultaron heridas en Caracas tras la explosión de un cilindro de gas de 43 kilogramos, un hecho que no dejó fallecidos, según el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Noticia al Día