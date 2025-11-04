Martes 04 de noviembre de 2025
Cuatro meses sin luz llevan más de 87 familias del barrio Torito Fernández, al Oeste de Maracaibo

La falta del suministro eléctrico llevó a la comunidad de la avenida 111D,111E y 111A, a requerir ayuda a las autoridades competentes de la región. Sin embargo, no han sido atendidos

Por Greily Nuñez

Cuatro meses sin luz llevan más de 87 familias del barrio Torito Fernández, al Oeste de Maracaibo
Foto: Cortesía NAD
Hace cuatro meses explotaron cuatro transformadores del barrio Torito Fernández de la parroquia Antonio Borjas Romero, en Maracaibo.

Los números de postas, P11D02, P09K05, P09k10 y P11L21, que dejaron de funcionar, afectaron a más de 87 familias de la mencionada barriada.

La falta del suministro eléctrico llevó a la comunidad de la avenida 111D,111E y 111A, a requerir ayuda a las autoridades competentes de la región. Sin embargo, no han sido atendidos.

"Tenemos adultos mayores, niños discapacitados, hasta se han generado conflictos entre familias porque no nos dejan pegar de otros postes para no provocar sobrecarga en los demás postes", alegaron los habitantes de las comunidades afectadas para Noticia al Día.

Los afectados pidieron una ayuda urgente para que puedan solucionar esta problemática.

