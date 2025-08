Cuatro millones de personas en el país, expuestas a contraer chikungunya por las lluvias: Academia Nacional de Medicina

El secretario de la Academia Nacional de Medicina, doctor Huníades Urbina, alertó hoy que más de 4 millones de personas en el país estarían expuestas a la propagación del chikungunya ante el incremento de las lluvias que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de esta y otras enfermedades.

El pediatra intensivista dijo en entrevista a Unión Radio que esta enfermedad llegó para quedarse al igual que el dengue y el covid-19, y su comportamiento epidémico puede intensificarse cuando coinciden ciertas condiciones climáticas y sociales, como ocurre actualmente en países del sureste de África.

Las precipitaciones que han caído en estados como Apure, Barinas y Mérida han obligado a las familias a almacenar agua sin las condiciones adecuadas, facilitando la proliferación del mosquito transmisor. Recipientes sin tapa, cauchos abandonados, floreros y cualquier envase con agua limpia estancada se convierten en sitios ideales para el desarrollo de larvas del Aedes aegypti.

La transmisión del virus no ocurre entre personas, sino exclusivamente a través de la picadura del mosquito infectado. “Un zancudo se alimenta de una persona enferma, adquiere el virus y luego lo transmite a otra. Por eso la prevención comienza por eliminar los criaderos y evitar las picaduras”, señala el especialista.

Alertó que el cambio climático ha modificado el patrón de distribución del mosquito, con reportes de casos incluso en países como Chile, donde antes no se detectaba esta enfermedad.

Síntomas del chikungunya

El chikungunya se manifiesta con fiebre alta, dolores articulares fuertes, cansancio y malestar general. Aunque suele ser una enfermedad autolimitada, puede causar complicaciones en personas con condiciones de salud previas como diabetes, VIH o leucemia.

Asimismo en pacientes inmunocomprometidos y mujeres embarazadas. En estos casos, puede haber consecuencias graves, incluso para el desarrollo del bebé durante la gestación, advierte el especialista Urbina.

Recomendaciones más importantes

Tapar los envases donde se guarda agua.

Cambiar frecuentemente el agua de los floreros y materos.

Usar mosquiteros en ventanas y camas.

Vestir ropa que cubra brazos y piernas, sobre todo en zonas de alta presencia de zancudos.

Aplicar repelente, incluso en niños, utilizando productos aptos para su edad.

Las fumigaciones masivas por sí solas no bastan si no se eliminan los criaderos y no hay una campaña sostenida de educación comunitaria.

Unión Radio/ Foto: Cortesía