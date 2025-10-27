Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

Cuba se prepara para afrontar el huracán Melissa de categoría cinco

Los pronósticos en el país caribeño apuntan a su llegada por la región sur oriental, entre Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo durante la noche del martes.

Por Ernestina García

Cuba se prepara para afrontar el huracán Melissa de categoría cinco
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó este lunes 27 de octubre el Consejo de Defensa Nacional ampliado como parte de las medidas adoptadas por el inminente paso por la isla del huracán Melissa, que ya alcanzó la categoría 5.

"Este es un huracán mucho más fuerte que los demás que en los últimos años azotaron la zona oriental, como Dennis, Sandy o Matthew", aseguró el director general del Instituto de Meteorología, Celso Pazos Alberdi.

Los pronósticos en el país caribeño apuntan a su llegada por la región sur oriental, entre Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, probablemente entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

