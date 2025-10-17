Jueves 16 de octubre de 2025
Al Dia

Cuenta regresiva: Faltan 9 días para la Bajada de La Chinita

En este año jubilar, la iglesia la intercesión del Dr. José Gregorio Hernández y de la Madre Carmen Rendiles

Por Candy Valbuena

Cuenta regresiva: Faltan 9 días para la Bajada de La Chinita
Diseño: NAD
El próximo sábado, 25 de octubre se llevará a cabo la tradicional Bajada de Nuestra Señora Virgen del Rosario de Chiquinquirá, acto que sus fieles devotos esperan con mucho entusiasmo. Y ya inició el conteo regresivo, cuando faltan nueve (9) días, para que el pueblo zuliano reciba a su santa patrona.

En las redes sociales de la Basílica de La Chinita fue difundido un mensaje a la feligresía: "¡MARÍA ES CARICIA QUE PORTA LA ESPERANZA! Solo faltan 9 días para la #BajadaDeLaChinita2025, un momento que nos detiene en medio de los quehaceres de nuestra rutina y nos invita a la apertura entre un Hijo y su Madre, ¡es ella, la caricia y la ternura que nos enseña a confiar más en Dios".

"¿Cómo te preparas para este encuentro?, recuerda que ¡Con Chiquinquirá adoremos a Jesús, fuente de toda santidad!", continúa el mensaje.

Para este evento eclesiástico, la capital zuliana se engalana y se llena de alegría y gozo, donde se desborda la fe cristiana.

Maracaibo se prepara para la Bajada de La Chinita: Pantallas gigantes y 30 mil sillas 

Noticia a Día

Cultura

Develan y bendicen mantos que usará La Chinita en sus fiestas patronales

Los mantos bendecidos que lucirá la Virgen de Chiquinquirá en las fiestas de este año (2025) fueron develados y bendecidos…
Internacionales

John Bolton, exasesor de Trump, imputado por manejar documentos clasificados

El exasesor está acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla
Zulia

Reportan sismo de magnitud 3.8 al este de Bachaquero

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni afectaciones a personas
Internacionales

Muere Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS, a los 74 años

"Estamos completamente devastados y desconsolados", expresó la familia de Frehley en un comunicado citado por Rolling Stone.

