Cuenta regresiva: Faltan 9 días para la Bajada de La Chinita

El próximo sábado, 25 de octubre se llevará a cabo la tradicional Bajada de Nuestra Señora Virgen del Rosario de Chiquinquirá, acto que sus fieles devotos esperan con mucho entusiasmo. Y ya inició el conteo regresivo, cuando faltan nueve (9) días, para que el pueblo zuliano reciba a su santa patrona.

En las redes sociales de la Basílica de La Chinita fue difundido un mensaje a la feligresía: "¡MARÍA ES CARICIA QUE PORTA LA ESPERANZA! Solo faltan 9 días para la #BajadaDeLaChinita2025, un momento que nos detiene en medio de los quehaceres de nuestra rutina y nos invita a la apertura entre un Hijo y su Madre, ¡es ella, la caricia y la ternura que nos enseña a confiar más en Dios".

"¿Cómo te preparas para este encuentro?, recuerda que ¡Con Chiquinquirá adoremos a Jesús, fuente de toda santidad!", continúa el mensaje.

Para este evento eclesiástico, la capital zuliana se engalana y se llena de alegría y gozo, donde se desborda la fe cristiana.

