Cuerdas contra el cáncer en Francia: Con el mágico toque de la venezolana, Idaliz Matos

Este 25 de octubre, a beneficio de la Asociación contra el Cáncer se mostrará un Concierto acústico en una pequeña iglesia del siglo XI y XII de acústica maravillosa donde estará presente el mágico toque de la Venezolana, Idaliz Matos Cárdenas, acompañada de Sébastien Francelin.

Se hace perfecta la combinación de armonias con Olivier Farjones, concertista de guitarra clásica y profesor de música

Será una delicia para los oídos y el alma, guitarras, el cuatro venezolano, en arreglos de clásicos universales.

La música se convierte en trinchera valiosa para enfrentar los estragos del cáncer apoyando la ciencia, las investigaciones, lasnuevas tecnologías que salven a los pacientes aquejados por este mal.

Idaliz Matos es una venezolana radicada en España, luego se estableció en Burdeos-Francia donde ha fundido su gracia y talento con su marido, destacado músico.

No falten a la cita este 25 próximo de octubre.

Reseña Olivier Farjon

Esta tarde fue el descubrimiento de la muy bonita iglesia de Lados en la que regalaremos una velada de guitarra que comenzará con canciones interpretadas por Sébastien Francelin y una pequeña sorpresa al final de su programa. Entonces será mi turno de interpretar obras románticas de los siglos XIX y XX. Todo esto por la cinta.

25 de octubre a las 20:30 los esperamos a muchos por esta hermosa causa. Nos vemos muy pronto