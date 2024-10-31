"Cuida de mis hijos": La desesperada súplica que le hizo la venezolana a una amiga antes de morir en las inundaciones de España

La venezolana Lourdes María García Martín, quien falleció junto a su bebé de tres meses, hizo una petición antes de morir.

García Martín, estaba en el techo de su carro y llamó por teléfono a su amiga Clara Andrés. Le suplicó que cuidara de sus otros dos hijos de 13 y 10 años.

"Me dijo que resistiría lo más que pudiera y que por favor cuidara a los otros dos niños”, relató Clara al diario El Mundo.

Horas antes, el esposo de Lourdes, Antonio Tarazona, había sido arrastrado por la intensa corriente provocada por la tormenta Dana, mientras intentaba salvar a su familia.

Aunque Tarazona logró sobrevivir con una lesión en la rodilla, Lourdes y la pequeña Angeline no corrieron con la misma suerte. Después de horas de búsqueda, ambas fueron encontradas sin vida en el vehículo.

Buscó a los niños

Clara Andrés, la amiga que recibió la llamada de Lourdes a las 8:50 p.m, recorrió seis kilómetros a pie desde Torrent hasta la casa de la familia en Paiporta, donde estaban los hijos mayores de Lourdes, identificados como Sofía y Bajix.

Los menores estaban en una casa sin electricidad y sin comunicación telefónica.

La devastadora inundación ha dejado al menos 155 personas fallecidas y “muchos desaparecidos”, de acuerdo con el último informe de las autoridades locales.

Ante el impacto de la tragedia, el presidente Pedro Sánchez declaró tres días de luto nacional y visitará el centro de coordinación de salvamento en Valencia para supervisar las labores de rescate.

Noticia al Día / El Tiempo