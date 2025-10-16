La histórica parroquia de Isnotú, conocida como la "Tierra de las Aguas" y venerada por ser la cuna del Beato José Gregorio Hernández, sigue de fiesta por su próxima canonización.

En medio de la presión y la emoción, los artistas nacionales e internacionales culminaron su trabajo para la 2da Edición del Festival Internacional de Muralismo: Ciudad Mural Isnotú.

Desde el 8 hasta el 14 de octubre, convergieron en este rincón sagrado de los Andes venezolanos para transformar las paredes de la ciudad con impresionantes obras de arte urbano, logrando consolidar a Isnotú en un santuario de arte popular.

El Festival tuvo como objetivo recorrer la vida, obra y el inmenso legado de fe del "Médico de los Pobres", así como las tradiciones del pueblo.

Noticia al Día/

Fotos y videos: Abraham Zambrano