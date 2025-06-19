Cumbre Líderes Empresariales impulsará acuerdos Venezuela-Colombia

La capital zuliana se prepara para recibir un evento de gran trascendencia económica y empresarial. Los próximos 27 y 28 de junio, el Tibisay Hotel del Lago será el escenario de la Cumbre de Líderes Empresariales, una iniciativa diseñada para fortalecer los lazos comerciales y alcanzar acuerdos de negocios concretos entre Venezuela y Colombia.

Organizado por las plataformas EXC Management y Explosión Creativa, este encuentro estratégico tendrá como invitado especial a Colombia, con el firme propósito de abrir nuevas avenidas de colaboración y potenciar el intercambio binacional.

Un espacio para la conexión y el desarrollo económico

Carlos Sánchez, presidente de Cumbre Líderes Empresariales. Foto: Isidro López

"Con el objetivo de promover el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, con el aval de ProColombia, también Italia y Venezuela con el aval de CAVENIT” expresó Carlos Sánchez, presidente de la Cumbre de Líderes Empresariales.

Señaló también Sánchez que habrá expertos analizando sobre "El impulso de una Zona Económica Especial del Zulia, las oportunidades de inversión del estado y de exportación de productos no tradicionales".

Durante dos días intensos, empresarios, inversionistas, emprendedores y figuras clave de diversos sectores tendrán la oportunidad de participar en un programa robusto que incluirá:

Conferencias magistrales: A cargo de expertos en economía, comercio internacional y estrategias de negocio.

Paneles de discusión: Abordando temas cruciales para el desarrollo y la inversión binacional.

Rondas de negocios: Espacios diseñados específicamente para el networking y la concreción de acuerdos comerciales.

Exposiciones: Presentando proyectos y oportunidades en diversos sectores económicos.

Colombia como país invitado: Un puente para nuevas oportunidades

La presencia de una destacada delegación colombiana subraya la importancia de este encuentro para la región. Se espera la participación de empresarios y representantes de gremios de Colombia, interesados en explorar las vastas oportunidades que ofrece el mercado venezolano y viceversa. El objetivo es claro: traducir el espíritu de hermandad en acuerdos de negocios tangibles y duraderos que impulsen el crecimiento económico bilateral.

Importantes temas para el desarrollo económico del Zulia. Foto: Isidro López

La Cumbre de Líderes Empresariales es una cita ineludible para quienes buscan expandir sus horizontes de negocio y ser parte activa de la reconstrucción y el florecimiento económico entre Venezuela y Colombia.

