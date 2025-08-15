Viernes 15 de agosto de 2025
Cynthia Gutiérrez, primera finalista del Miss Zulia, estaría aspirando a la corona del Miss Venezuela: Esto se sabe

Cynthia Gutiérrez dice estar feliz por ser la primera rosarense en lograr llegar a este concurso regional y aseguró que está lista para preparase y asumir el reto del Miss Venezuela

Por Ernestina García

Foto: Wilberth Marval
Foto: Wilberth Marval
Aunque Cynthia Gutiérrez se perfilaba como favorita, fue Valeria Di Martino la que se impuso con su talento y belleza ante el jurado calificador coronándose como Miss Zulia 2025. Sin embargo, la hoy primera finalista se siente lista para el desafío y quiere competir en el Miss Venezuela.

Originaria de Rosario de Perijá, Gutiérrez resaltó sus raíces y enfatizó que ha trabajado incansablemente para alcanzar sus sueños. Desde muy joven, logró costearse dos carreras universitarias, las cuales ha sabido combinar con su participación en certámenes de belleza, un mundo en el que ha estado desde los cuatro años.

Tras ser nombrada primera finalista del Miss Zulia la noche del 12 de agosto, expresó a Noticia al Día: "Trabajamos con mucho amor y con mucha determinación".

En una reciente rueda de prensa, manifestó su deseo de continuar en la competencia de la belleza y reveló que su equipo está trabajando para que pueda entrar al Miss Venezuela con otra banda. Al ser consultada sobre cuál le gustaría lucir, respondió que Miss Costa Oriental, pero aseguró que con gusto aceptaría cualquier otra, poniendo como ejemplo a Miss Falcón.

Cynthia Gutiérrez aprovechó, basándose en su propia experiencia, para enviar un mensaje a las niñas que viven en pueblos recónditos de Venezuela y que sueñan con estas competencias en el mundo de la belleza: "No se detengan, yo vengo de un pueblo con pocos recursos y he llegado hasta acá, ustedes tambièn pueden".

Apnerys León, de la franquicia del Miss Zulia, explicó que Valeria Di Martino viajará a Caracas el próximo 18 de agosto para iniciar su preparación rumbo al Miss Venezuela. Todo indica que si Cynthia Gutiérrez aspira a lo mismo, también deberá trasladarse a la capital para cumplir su sueño.

Noticia al Día

Foto y videos Wilberth Marval

