Daddy Yankee llegó a acuerdo legal con su exesposa por uso de marcas

El artista urbano Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, llegaron a un acuerdo total y definitivo que le permite al cantante el uso de sus marcas profesionales, incluyendo su nombre artístico y el seudónimo DY, el cual ha utilizado tras su retiro musical.

Este acuerdo se hizo público a través de una moción conjunta presentada el pasado jueves 9 de octubre ante la jueza María Antongiorgi Jordán en el Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan), según un documento difundido este viernes 10 de octubre.

El pacto surge después de que Ramón Luis Ayala Rodríguez (nombre de pila del artista) presentara una demanda en el Tribunal Federal a principios de semana. En la demanda, el cantante alegaba que su exesposa intentaba impedirle el uso de ciertas marcas como Daddy Yankee y DY.

El equipo legal del artista había solicitado una orden judicial para prohibir dicha acción, y la jueza había dado 48 horas a la parte demandada para responder.

Puntos clave del acuerdo

El documento legal detalla que:

Las partes solicitan al tribunal que emita una sentencia que incorpore los términos del acuerdo, la cual será definitiva e inapelable.

El tribunal conservará la jurisdicción para hacer cumplir los términos del pacto.

Mireddys González se compromete a no tomar ninguna medida —directa o indirectamente— en el futuro que busque limitar, afectar o impedir que Ramón Ayala Rodríguez use las marcas Daddy Yankee o DY.

González también se compromete a no menospreciar, diluir o afectar negativamente las marcas, ni a intentar registrar marcas que sean sustancialmente similares o puedan causar confusión.

En esencia, el acuerdo resuelve la disputa legal y asegura que el cantante puede seguir utilizando su identidad artística sin restricciones por parte de su exesposa.

