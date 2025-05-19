Daka alcanza 5M seguidores en Instagram: líder retail mundial

Daka, la cadena de tiendas retail líder en venta de electrodomésticos y tecnología en Venezuela, alcanzó un logro sin precedentes en el ámbito digital: 5 millones de seguidores en Instagram, posicionándose como la única marca de su rubro en Venezuela y el mundo en conseguir esta cifra.

Este hito refuerza el liderazgo de Daka no solo en el mercado físico, con una amplia presencia nacional, sino también en el entorno digital, donde ha logrado conectar con millones de venezolanos a través de contenido relevante, promociones exclusivas y una comunicación cercana con su audiencia.

Con esta marca histórica, Daka reafirma su compromiso de innovación y adaptación a las tendencias digitales, consolidándose como un caso de éxito en el retail mundial. Ninguna otra empresa de venta de electrodomésticos en el mundo ha alcanzado esta cantidad de seguidores en Instagram, lo que demuestra la preferencia y la cercanía de la comunidad con la marca.

Es así como Daka continúa su expansión y evolución, manteniéndose a la vanguardia en el sector de electrodomésticos y tecnología, mientras fortalece su conexión con los venezolanos a través de sus plataformas digitales.

Daka es la cadena de tiendas de electrodomésticos y tecnología más grande de Venezuela, con presencia en las principales ciudades del país. Ofrece una amplia gama de productos de las mejores marcas internacionales, combinando calidad, precios insuperables y excelente atención al cliente.