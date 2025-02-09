Dan inicio a las votaciones en las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador

La votación de las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador comenzó este domingo, 9 de febrero con más de 13,7 millones de ciudadanos llamados a las urnas para elegir a sus autoridades para el periodo 2025-2029, con el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata del correísmo, Luis González, como favoritos para la Presidencia.

Las puertas de los 4 mil 439 recintos electorales se abrieron a partir de las 7:00 hora local (11:00 GMT) para recibir votantes hasta las 17:00 hora local (22:00 GMT), momento en el que se cerrarán las urnas y comenzará un escrutinio que puede prolongarse hasta altas horas de la noche hasta tener resultados concluyentes.

Para la elección presidencial habrá una segunda vuelta el domingo 13 de abril si este domingo ningún candidato logra la mitad más uno de los votos o, en otro escenario válido, al menos el 40 % de los votos y una ventaja mínima de diez puntos porcentuales sobre el resto.

Ni el presidente Noboa ni la vicepresidenta asisten a apertura de jornada electoral

Ni el presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, ni su vicepresidenta, Verónica Abad, con quien está enfrentado, asistieron este domingo a la ceremonia de inauguración de la jornada de votación general de las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador.

La ausencia de ambos en la ceremonia se produce en el marco de un intenso pulso entre los dos, ante la renuencia del mandatario de pedir licencia y delegar el cargo en su vicepresidenta durante la campaña electoral, como contempla la normativa electoral y la Constitución.

El gobernante llegó a designar por decreto a una vicepresidenta interina de su confianza para dejar en manos de ella la jefatura del Estado en los días donde realizaba actividades electorales, algo que la Corte Constitucional declaró inconstitucional al dar la razón a Abad en este conflicto e indicar que solo ella puede sustituir al mandatario.

Es costumbre que el presidente asista a la ceremonia inaugural de las elecciones organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), si bien en esta ocasión, al ser candidato a la reelección, Noboa no acudió al acto y se quedó en su residencia de playa en Olón, una comuna de la costera provincia de Santa Elena donde está empadronado para votar.

Noticia al Día/Con información de EFE