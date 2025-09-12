Daniel Sarcos aceptó la invitación de Andrés López para animar el Mister Dawn 2025

El reconocido animador zuliano, Daniel Sarcos, anunció a través de su cuenta de Instagram que aceptó la invitación de Andrés López para co-animar la elección del Mister Dawn 2025, un evento organizado por la fundación "Ámate y Acéptate".
En su publicación, Sarcos expresó su admiración y respeto por López, con un mensaje que decía: "Miren esta belleza !!! @soyandreslopezoficial aceptó tu reto, esta invitación me alegra, me conmueve y me emociona, no soy de promesas, pero a ti te digo que cuando coincidamos, algo vamos a hacer juntos, mi admiración y respeto COLEGA".
Noticia al Día