Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

Daniel Sarcos, Neguito Borjas y Jandy Ventura estrenan "Yo no soy diferente" este viernes 19-Sept

Sarcos adelantó que este proyecto se estrenará en todas las plataformas digitales y que es una muestra de hermandad con RD a través de la música

Por Candy Valbuena

Daniel Sarcos, Neguito Borjas y Jandy Ventura estrenan
Fotocomposición: NAD
El querido animador y cantante zuliano, Daniel Sarcos informó a través de sus redes sociales que el próximo viernes 19 de septiembre se estrenará "Yo no soy diferente", canción que comparte con el gran Neguito Borjas y el dominicano Jandy Ventura.

Sarcos adelantó que este proyecto se estrenará en todas las plataformas digitales como: YouTube, Spootify, entre otras.

La pieza musical "Yo no soy diferente", dice Sarcos, es "un himno por la reconciliación y la dignidad del inmigrante latinoamericano".

"República Dominicana y Venezuela hermandad, otra vez a través de la música", escribió Daniel en su post. "Nuestras voces deben recordar que somos la misma gente", finalizó.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

  • Ricardo Aguirre (26%, 601 Votos)
  • Neguito Borjas (22%, 506 Votos)
  • Astolfo Romero (16%, 372 Votos)
  • Renato Aguirre (14%, 327 Votos)
  • Rafael Rincón González (5%, 118 Votos)
  • Ricardo Portillo (5%, 114 Votos)
  • Ninguno de los anteriores (4%, 95 Votos)
  • Danelo Badell (3%, 61 Votos)
  • Jorge Luis Chacin (2%, 53 Votos)
  • Simón García (2%, 52 Votos)
  • Heriberto Molina (2%, 38 Votos)

Votantes totales: 2.337

Cargando ... Cargando ...

