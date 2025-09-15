Daniel Sarcos, Neguito Borjas y Jandy Ventura estrenan "Yo no soy diferente" este viernes 19-Sept

El querido animador y cantante zuliano, Daniel Sarcos informó a través de sus redes sociales que el próximo viernes 19 de septiembre se estrenará "Yo no soy diferente", canción que comparte con el gran Neguito Borjas y el dominicano Jandy Ventura.

Sarcos adelantó que este proyecto se estrenará en todas las plataformas digitales como: YouTube, Spootify, entre otras.

La pieza musical "Yo no soy diferente", dice Sarcos, es "un himno por la reconciliación y la dignidad del inmigrante latinoamericano".

"República Dominicana y Venezuela hermandad, otra vez a través de la música", escribió Daniel en su post. "Nuestras voces deben recordar que somos la misma gente", finalizó.

Lee también: Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

Noticia al Día