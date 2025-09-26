Daniel Sarcos regresa cantando con el lanzamiento de la canción "Yo no soy diferente", una producción que cuenta con la composición de Gian Marco y Emilio Estefan y la participación de reconocidos artistas venezolanos e internacionales como Servando y Florentino, Yasmil Marrufo, y Neguito Borja.

La canción: "Yo no soy diferente" es un proyecto musical que une la gaita zuliana con la sensibilidad de voces diversas, promovido por Sarcos como un símbolo de unidad y esperanza.

Reconocido por su trayectoria como presentador, cantante y productor, Sarcos anuncia este lanzamiento como uno de los proyectos más personales y significativos de su carrera. “Yo No Soy Diferente” se presenta como un himno de dignidad, inclusión y reconciliación, dedicado especialmente a los inmigrantes latinoamericanos que luchan día a día por un futuro mejor.

El tema, titulado “Yo No Soy Diferente”, nace de una necesidad personal de alzar la voz contra la discriminación a los latinos en Estados Unidos, dijo el artista zuliano en una reciente entrevista.

Hoy es el estreno mundial en todas las plataformas digitales, con la promesa de llegar al corazón de millones de personas alrededor del mundo. Más allá de una canción, se trata de un movimiento que busca recordar que las diferencias no nos dividen, sino que nos enriquecen, porque en esencia todos compartimos la misma humanidad, consideró Sarcos.

People/ Foto: Cortesía