Daniel Sarcos y Yasmil Marrufo recorren Falcón en un viaje cargado de recuerdos y, por supuesto, la arepa pela’ no pudo faltar…

El animador venezolano Daniel Sarcos compartió con sus seguidores un recorrido muy especial por el estado Falcón, acompañado del reconocido productor musical Yasmil Marrufo. El viaje, que Sarcos describió como “una visita a la nostalgia”, estuvo lleno de reencuentros con lugares y vivencias que marcaron sus inicios profesionales y su vida familiar.

“Esta visita a Falcón ha sido un viaje a la nostalgia por mis recorridos familiares y los inicios de mi carrera”, escribió el presentador en un carrete publicado en sus redes sociales, donde mostró imágenes y videos del recorrido.

Durante la visita, Sarcos regresó a sitios emblemáticos que forman parte de su historia: los Médanos de Coro, que no visitaba desde hace más de 20 años; el boulevard de Adícora, donde recordó los eventos playeros que animaba en Semana Santa; y una antigua posada que solía alojarlo en esa etapa de su carrera.

El animador también compartió momentos más personales, como la parada gastronómica en el reconocido local El Tucusito 21 para degustar arepas pelas, el disfrute de un playazo en Cabo San Román, y la vista desde el Balcón de los Arcaya, donde Marrufo le relató anécdotas de su juventud.

La música tampoco faltó en el recorrido: ambos ingresaron a una tasca donde Marrufo solía tocar y terminaron cantando junto a los presentes. Además, Sarcos agradeció la hospitalidad de los falconianos, destacando un gesto particular: “Ismael no solo nos auxilió, sino que además me regaló un par de aguacates, ¡cuánta bondad!”, relató con humor.

El viaje no solo fue un reencuentro con la tierra y los afectos, sino también una oportunidad para revivir momentos que marcaron la trayectoria de uno de los animadores más queridos de Venezuela.

Noticia al Día