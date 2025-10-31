Viernes 31 de octubre de 2025
Daniela Barranco también alborota ‘La Casa de Alofoke 2’: el reality show dominicano que está arrasando en Latinoamérica

Daniela Barranco se mostró con una actitud enfocada al llegar a la competencia: "Yo vine a ganar", exclamó.

Por Ernestina García

‘La Casa de Alofoke 2’, el reality show dominicano que está causando sensación en Latinoamérica, está en su segunda temporada en busca de un ganador entre 20 influencers de diversas nacionalidades.

Santiago Matías, conocido como ‘Alofoke’, en compañía de la dominicana Charytín, dio inicio a ‘La Casa de Alofoke 2’ el pasado 20 de octubre para una convivencia de 38 días. Los participantes lucharán por un ostentoso premio de 4 millones de pesos dominicanos.

En medio de figuras de República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y Colombia, la representación venezolana destaca con la participación de dos figuras dispuestas a demostrar el "poder criollo": Diosa Canales y Daniela Barranco.

Diosa Canales llegó a la mansión con su característica sensualidad, luciendo un traje ceñido al cuerpo estampado con la bandera de Venezuela y la de República Dominicana, país anfitrión del reality.

Daniela Barranco, por su parte, se mostró con una actitud enfocada en la competencia. A su llegada, la creadora de contenido aseguró que su meta es clara: "Yo vine a ganar", y llevarse el premio mayor.

¿Quién es Daniela Barranco?


Daniela Barranco es una reconocida influencer venezolana, hija de un vendedor de arte y una actriz, y hermana mayor de una bailarina.

Su popularidad se disparó cuando comenzó a publicar contenido de comedia en la extinta plataforma Vine, donde acumuló más de 80 mil seguidores.

Actualmente, es una figura prominente en redes sociales como Instagram (con más de 1.3 millones de seguidores), YouTube y Twitter.


La vida amorosa de Barranco también ha estado en el ojo del huracán mediático:

La influencer es conocida por su pasada relación con el cantante venezolano Omar K11 (Omar Koonze), con quien ha tenido reencuentros públicos que han generado revuelo en las redes.

Recientemente, Daniela Barranco fue vinculada sentimentalmente con el popular cantante colombiano Beéle tras ser captados juntos en Milán y compartir videos que encendieron los rumores de un posible romance.

