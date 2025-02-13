Dante Di Pronto trae la verdadera pizza italiana a Maracaibo

Maracaibo ya puede disfrutar de la verdadera pizza italiana. Dante Di Pronto abrió sus puertas este miércoles 12 de febrero en la calle 77 (5 de Julio) con avenida 14 A, trayendo consigo 90 años de tradición familiar en el mundo de las pizzerías.

Tradición familiar. Foto: Xiomara Solano

"Este es un nuevo concepto que estamos presentando, un lugar donde te sentirás como si estuvieras en Italia, en Europa. Es un espacio pequeño, pero muy acogedor", expresó Dante Lamboglia, CEO de Dante Di Pronto, durante la rueda de prensa inaugural.

Experiencia en el mundo de la pizzas. Foto: Xiomara Solano

El menú de Dante Di Pronto ofrece una combinación perfecta entre las clásicas Pronto Pizzas Express y una selección de pizzas elaboradas con ingredientes italianos importados de la más alta calidad. Desde el jamón serrano hasta una gran variedad de quesos, cada ingrediente ha sido cuidadosamente seleccionado para garantizar el sabor auténtico de la pizza italiana.

La clave del éxito de Dante Di Pronto reside en la rigurosa utilización de ingredientes importados, como los tomates San Marzano, el queso elaborado especialmente para la casa y el proceso de creación de la masa madre, que le da a sus pizzas un sabor inigualable.

Dante Lamboglia, CEO Dante Di Pronto. Foto: Xiomara Solano

Dante Di Pronto está abierto de 9:00 AM a 11:00 PM y ofrece servicio de delivery. Síguelos en Instagram @dantedipronto para estar al tanto de sus novedades y promociones.

Excelente sabor. Foto: Xiomara Solano

Ingredientes especiales para dar el verdadero sabor a Italia. Foto: Xiomara Solano

