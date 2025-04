David Beckham lanzó una campaña mundial con la UNICEF para recaudar fondos y ayudar a niñas y adolescentes vulnerables de todo el mundo, victimas del matrimonio infantil, la mutilación genital femenina, la violencia y los abusos.

El ex futbolista y empresario dijo que este forma parte de una serie de eventos que estará participando durante todo el mes, previo a su cumpleaños 50 que será el próximo 2 de mayo.

“Asistimos a una crisis mundial de financiación en la que las niñas más vulnerables son las que más sufren y necesitan urgentemente nuestra ayuda. El mes que viene cumplo 50 años. Es un hito importante que me ha hecho reflexionar sobre las oportunidades que he tenido y las experiencias que me han formado. Cuando miro atrás, algunos de los momentos que más me han marcado han sido mi trabajo con @UNICEF. Como padre de cuatro hijos increíbles, sé lo afortunada que es mi familia por estar a salvo y tener acceso a la educación y la sanidad" refirió el famoso.

Agregó: "He conocido a niños que viven en las situaciones más duras en todo el mundo y he visto lo que puede ocurrir cuando se les da el apoyo que necesitan para tomar las riendas de sus vidas. Hoy, 25 años después de mi primera visita a un centro de mujeres en Tailandia, el mundo es un lugar muy difícil para los niños, especialmente para las niñas”, dijo David, quien ejerce como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF desde hace mucho tiempo.

Noticia al Día/OK